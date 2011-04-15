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24.08.2018

Драйверы роста на рынке отсутствуют

В пятницу 24 августа внешний фон вряд ли сможет подогреть покупательские порывы. Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне отсутствия прорыва в переговорах между Китаем и США по вопросам торговли.
Инвесторы сосредоточены в основном на сегодняшнем выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, предполагая, что он может смягчить риторику по монетарной политике из-за недавней критики президента США Дональда Трампа. Тем не менее ожидания еще двух повышений ставки ФРС в этом году принципиально не изменились. И это продолжает оказывать давление на рынки, в том числе развивающиеся. Таким образом, российский рынок акций в отсутствие драйверов сегодня рискует закрыться вблизи вчерашних уровней. Ожидания по индексу МосБиржи - 2250 - 2280 п.
По курсу доллара США в пятницу 24 августа прогнозируется консолидация в районе 68 руб./$. Вчера ЦБ сделал заявлении о решении приостановить покупки валюты для Минфина на внутреннем валютном рынке до конца сентября. При этом план по покупкам валюты в рамках бюджетного правила будет выполняться, но валюту ЦБ начнет выбирать из других источников. Таким образом, рубль лишается дополнительного фактора давления, поскольку с открытого рынка уходят ежедневные покупки валюты на 15-20 млрд руб., а, значит, быстрее сможет найти равновесие на новых уровнях.



Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"



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