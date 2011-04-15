Сантимент в отношении рубля по-прежнему негативный

На внутреннем валютном рынке вчера большой ажиотаж вызвали комментарии Центрального банка о приостановлении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В своем пресс-релизе Банк России заявил, что приостанавливает операции с 23 августа до конца сентября, а решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. По факту объявления решения ЦБ российский рубль заметно укрепился - пара доллар/рубль за полчаса опустилась с 69 руб/долл. до 67,70-67,80 руб/долл. (правда, к концу дня вернулась выше отметки в 68 руб/долл.).

Приостановление покупок валюты со стороны ЦБ, безусловно, позитивно для рубля. Во-первых, объем спроса на валютную ликвидность на ближайшие полтора месяца уменьшается (а с учетом текущей цены нефти, объем покупок действительно был значительным, особенно с учетом сезонно слабого счета текущих операций). Во-вторых, само изменение правил воспринимается участниками рынка как готовность регулятора реагировать на изменение общерыночной конъюнктуры.

Однако сохраняются вопросы относительно дальнейшей реализации бюджетного правила. Если ранее участникам рынка была полностью понятна процедура (Минфин в начале месяца четко определяет объем операций, который распределяется равномерно на весь период), то теперь не понятно, что в дальнейшем будет происходить с превышающим объемом рублевых доходов (по сравнению с заложенными в бюджете).

Некоторое время спустя представители Минфина прокомментировали действия ЦБ: «Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупки валюты в соответствии с бюджетным правилом». ЦБ самостоятельно определит источники валюты для выполнения плана (вероятно, будут задействованы ЗВР, причем при таком сценарии, поскольку резервные фонды Минфина являются частью золотовалютных резервов, объем ЗВР не будет меняться).

В целом же вчерашний торговый день сложился для большинства валют развивающихся стран негативно. Бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли против доллара на 1,2-1,7%, и на этом фоне ослабление российской валюты всего на 0,2% смотрится умеренно. Ключевым событием сегодняшнего дня для глобального валютного рынка может стать выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул (17:00 мск.), и в случае, если рынки получат новую информацию относительно дальнейшего монетарного курса, отношение к валютам EM может измениться.

Сантимент в отношении рубля по-прежнему негативный, в то время как каких-либо явных фундаментальных рисков для российской валюты пока скорее не наблюдается. На горизонте ближайших дней в базовом сценарии ожидаем увидеть возврат пары доллар/рубль в район 67-68 руб/долл.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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