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24.08.2018

Банк России на время поддержал рубль

В четверг, 23 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 16 коп. (+0,24%), до 68,19 руб., курс евро понизился на 15 коп. (-0,20%), до 78,74 руб.
Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. К закрытию дня рубль отыграл потери у единой валюты и вышел в плюс на фоне общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
Курс доллара повышался до 69,01 руб. С него цена упала до 67,45 руб. Высокую волатильность на рынке вызвала новость о том, что Банк России во вторник купил валюты на 20,1 млрд руб. и прекратил интервенции до конца сентября. Курс евро стабилизировался на уровне 78,74 руб.
Резкий откат тут был не к месту. Полагаю, что к 29 августа курс доллара США обновит уровень 69,01 руб. С высокой вероятностью он будет пройден, поскольку покупки ЦБ РФ были незначительными. Спекулянты использовали новость, чтобы на рынке вызвать нисходящую коррекцию и докупить доллар. Ближайшая цель для покупателей остается на уровне 69,50-70,00 руб. Для пары евро/рубль цель сохраняется на уровне 80 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари



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