Спекулянты обходят рубль стороной

После всех внутридневных колебаний рубль практически вернулся на сходные позиции на торгах в четверг. Доллар, который в моменте подходил к отметке 69 руб., в итоге обосновался немногим выше 68 руб. Евро/рубль, которая достигала 79,66 руб., откатилась вниз на 100 пунктов.

Поняв, что с дополнительной нагрузкой в виде покупок валюты рубль не справляется, ЦБ принял решение прекратить интервенции до конца сентября. Это тут же принесло большое облегчение на рынок, а регулятор пояснил, что этот шаг должен снизить волатильность финансовых рынков, но не назвал дату, когда возобновится закупка валюты, что, по сути, логично, поскольку такое решение должно приниматься в зависимости от обстановки на рынках.

Причем еще до объявления решения регулятора рубль стремительно падал, несмотря на дорогую нефть налоговый период, тогда как масла в огонь подлило восстановление доллара после пяти дней распродаж. Сегодня с утра Brent снова торгуется с восходящим уклоном, а вот доллар немного отступает в парах с основными валютами. Если в ближайшее время эта тенденция сохранится и даже получит развитие, рубль может попытаться протолкнуть «американца» под отметку 68 руб. Однако поскольку главный фактор давления – бегство спекулянтов из-за санкций, особого интереса к покупкам нашей валюты игроки пока проявлять не станут.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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