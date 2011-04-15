Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на позитивной ноте на фоне стабилизации ситуации на российском долговом рынке, роста цен на сырую нефть, общей позитивной динамики фондовых рынков в Европе и США, а также повышения курса рубля.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1.31%), нефтегазового (+1.13%) и

машиностроительного (+0.87%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0.87% и закрылся на отметке 2279.76 пункта. Индекс РТС подскочил на 1.96% и остановился на уровне 1064.46 пунктов на волне повышения курса рубля к доллару и к евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

ожиданием сокращения предложения сырой нефти на мировом рынке по причине новых санкций против Ирана, а также того, что спрос на черное золото в США останется высоким. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России взлетела на 1.87% до 76.10 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1.81% до 69.06 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос,

поддерживаемый решением ЦБ РФ не покупать валюту на внутреннем валютном рынке в интересах Минфина. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 1.05% до 67.47 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизалась на 0.32% до 78.42 рублей.

Рубль, вероятнее сего, будет и далее оставаться под давлением из-за санкционной политики США.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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