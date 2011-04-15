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27.08.2018

Рублю удалось отыграть недельные потери

В пятницу, 24 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 109 коп. (-1,60%), до 67,10 руб., курс евро – на 79 коп. (-1,01%), до 77,95 руб.
Рубль сумел закрыть неделю против американского доллара в плюсе. Его укреплению способствовало несколько факторов:
1. Банк России приостановил операции по покупке валюты до конца сентября, чтобы не повышать волатильность на рынке.
2. Ослабление американского доллара после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Пауэлл придерживается постепенного повышения ставок.
3. Увеличение юаня после решения Народного Банка Китая возобновить использование «контрциклического фактора» в механизме фиксинга юаня, которое был приостановлено в январе.
4. Рост нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал дл. $76,39.
5. Налоговый период. Сегодня экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы.
6. Небольшой рост индекса RGBI (+0,9%).
За два дня рубль укрепился к доллару США на 2,82%, до 67,06 руб. Он частично отыграл потери у иностранных валюты, но по-прежнему остается под санкционным давлением. Новый пакет санкций в отношении России будет введен в понедельник 27 августа. Ограничительные меры связаны с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери. Также в Сенате находится законопроект, предусматривающий санкции на российский госдолг и госбанки. Индексу RGBI есть куда падать, поэтому его пятничный рост воспринимаю как коррекционное движение.
Курс доллар сильно просел с 69,01 руб. В понедельник я жду возвращения цены к ценовому разрыву 67,78-68,19, который образовался в пятницу 24 августа. Если покупатели сегодня смогут его закрыть, то они двинутся к уровню 69 руб. Для пары евро/рубль целевым уровнем по-прежнему является уровень 80 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари


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