Рубль нацелен на рост в понедельник

Российский рубль в пятницу продолжал активное восстановление благодаря внутренним факторам и за счёт глобального роста спроса на риски. Пара USDRUB потеряла 109 копеек по итогам пятницы до 67.10. EURRUB снизилась на 80 копеек до 77.95.

Среди внутренних факторов поддержки рубля нужно выделить поддержку за счёт прекращения покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Объявление этих мер дало сигнал рынкам, что ЦБ следит за ситуацией и готов предпринимать шаги для дальнейшего успокоения рынков, включая разворот политики в сторону ужесточения. Всего за несколько недель ожидания рынков развернулись от снижения ставок на их повышение до конца года, что оказало поддержку российской валюте.

Кроме того, работают технические факторы: рубль прибавляет в рамках фиксации спекулятивной прибыли от предыдущего мощного ослабления рубля. Впрочем, этот фактор, скорее всего, исчерпал себя в пятницу для доллара, который вернул почти 40% от предыдущего ралли. Согласно техническому анализу, быстрый откат рынка для доллара предполагал возвращение к 67, что отыграно почти полностью. Евро ослабел в меньшей степени, за счёт его роста на глобальном рынке, что сохраняет заметный потенциал снижения пары к 77.50 сегодня.

В то же время, глобальные рынки демонстрируют позитивный настрой вслед за обновлением исторических максимумов американским рынком в пятницу. Фьючерсы на S&P500 утром продолжают переписывать рекорды, подстёгивая рост азиатских площадок, прибавляющих более 1% на старте новой недели.

Кроме того, инвесторы с рублём, вероятно, будут обращать внимание на рост сырьевых площадок, где нефть поднялась за неделю на 5.7% до $76, максимальных значений с 11 июля. Китайский юань опустился до минимумов месяца, несмотря на страхи вокруг развития торговых войн, так как рынки заложили в котировки всю имеющуюся на данный момент информацию по торговым переговорам.

В понедельник, вероятно, рубль продолжит восстановление, нацелившись на уровни ниже 67 за доллар и область 77.50 за евро. Снижение вряд ли будет таким резким как в конце прошлой недели, так как будет проходить в основном за счёт влияния внешних факторов, таких как рост котировок нефти и рекордные максимумы рынков США.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro



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