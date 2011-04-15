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27.08.2018

Рубль пытается сохранить лицо

Рубль продолжил укрепление в пятницу, прибавив в паре с долларом более 1%, тогда как евро понес более скромные потери в пределах 0,8%. Наша валюта выглядела довольно устойчиво и уверенно, пользуясь рыночными факторам, которые сложились в пользу его роста. В результате доллар сполз в район 67 руб., евро – под отметку 78 руб.
Эти рыночные факторы – ослабление доллара и удорожание нефти. «Американец» падал на форексе, причем довольно активно, оказавшись под давлением из-за разочарования игроков в выступлении главы ФРС Пауэлла, который выбрал довольно осторожный тон. Нефть Brent продолжила укрепление, теперь тестируя уровень 76, продолжая «питаться» опасениями относительно санкций против Ирана. Не будем забывать и о том, что приостановка интервенций в рамках бюджетного правила тоже приободрила рубль, павший жертвой ужесточения санкционной риторики.
Сегодня вступают в силу американские санкции, которые должны были быть официально введены еще в прошлую среду. Основной негатив от этого пакета ограничений наша валюта уже отыграла. Но по факту его введения рынок может увидеть еще одну волну распродаж рубля с последующим восстановлением. Торговый диапазон пары доллар/рубль на ближайшее время – 66,50-68 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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