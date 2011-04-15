Нефть: Китай и доллар – факторы риска

Цены на нефть выросли в пятницу, завершив плодотворную неделю в районе отметки 76, которую котировки тестируют с утра в понедельник. Игроки продолжают проявлять склонность к покупкам, и Brent стремится к новым вершинам, повышая свою привлекательность.

Основным фактором поддержки в сырьевом сегменте остается иранский фактор. Также нельзя не заметить признаки охлаждения активности сланцевых компаний США, где запасы резко упали на прошлой неделе, а число действующих буровых установок сократилось сразу на 9 единиц, максимально с мая 2016 года. Это может предвещать дальнейшее падение запасов и сокращение объемов добычи, что также позитивно для рынка.

Но не нужно забывать и о другом, не менее важном факторе. Это торговое противостояние между США и Китаем, которое далеко от завершения. Эта война остается главным фактором риска для сырьевых цен, поскольку сопровождается угрозой ослабления спроса со стороны крупнейшего потребителя – КНР. Так что в случае нового обострения отношений между двумя державами следует ожидать фиксации прибыли, как и при возобновлении роста доллара.

На минувшей неделе ослабление американской валюты внесло свою лепту в укрепление цен на нефть, и недавнее выступление главы Федрезерва Пауэлла в Джексон-Хоуле, тон которого оказался менее уверенным, чем ожидалось, разочаровало быков по USD, тем самым придав Brent дополнительные силы. Но в случае появления достойного предлога, доллар с удовольствием перейдет к восстановлению потерь, что ограничит потенциал дальнейшего роста котировок черного золота.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







































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