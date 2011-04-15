Уверенный рост российского рынка акций

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник уверенным ростом на фоне повышательной динамики на всех значимых мировых торговых площадках.

Позитивным фактором выступила речь Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле, где он был оптимистичен в оценках перспектив американской экономики. Кроме этого, рынки пока отвлеклись от проблемы торговых войн, что поддержало риск-аппетит инвесторов.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+2,31%), нефтехимического (+1,59%) и нефтегазового (+1,16%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,45% и закрылся на отметке 2312.93 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,85% и остановился на уровне 1084.13 пункта на волне снижения курса рубля к доллару и особенно к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно на фоне событий, которые разворачиваются вокруг конфликта Ирана и США, а также в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подросла на 0,07%, до 76,18 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,09%, до 64,65 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара. Главным негативным фактором для него по-прежнему остается ситуация вокруг анонсированных США экономических санкций в отношении РФ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии прибавила 0,19%, до 67,21 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,58%, до 78,46 рублей на фоне укрепления пары евродоллар на рынке форекс.

Мы ожидаем, что рубль будет оставаться под давлением из-за новых санкций от США в отношении России.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.