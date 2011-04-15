Падение рубля на эмоциях

Рублю не удалось зацепиться за позитив глобальных рынков. Бегство из российской валюты усилилось к концу дня в понедельник на сообщениях о новых, ещё более жёстких законопроектах о санкциях США против России. Российская валюта отдала 42 копейки доллару и 92 – евро, вызвав рост USDRUB до 67.52, а EURRUB – до 78.87.

При этом доллар сдавал позиции к большинству конкурентов, включая валюты развивающихся стран – Китая и Мексики – на снижении градуса напряжённости вокруг международной торговли.

От ослабления рубль не спасла даже растущая нефть. Brent поднималась в понедельник до $76.50, достигнув нового исторического рекорда стоимости в рублях на уровнях выше 5120 рублей за баррель.

Рост цен на нефть в рублях способствует росту зарубежной выручки российских экспортёров нефти и газа, поддерживая рост российского фондового рынка, который вчера прибавил почти 1.5% по индексу МосБиржи.

И всё же стоит быть осторожным со ставками на дальнейшее краткосрочное ослабление рубля с текущих уровней. Реакция рынка выглядит излишне эмоциональной на фоне разворота рынков к спросу на рисковые активы. Позиции российских компаний остаются твёрдыми, а обсуждение новых законопроектов только начинается.

Обращают на себя внимание снижающиеся объёмы торгов валютой. Зачастую большие объёмы торгов служат подтверждением преобладающей динамики, но вчерашнее ослабление российской валюты происходило на фоне закрытых рынков Лондона, что сделало российский валютный рынок ещё менее ликвидным и, как следствие, уязвимым.

Вполне стоит ожидать, что российский рубль сможет отбить значительную часть потерь понедельника сегодня в течение дня.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





















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