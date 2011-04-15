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28.08.2018

Доллару ничего не мешает забраться еще выше к закрытию дня

В понедельник, 27 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 42 коп. (+0,63%), до 67,52 руб., курс евро – на 92 коп. (+1,18%), до 78,87 руб.
Новая неделя для рубля началась неважно. К закрытию торговой сессии рубль ушел в минус. Стабильность юаня и налоговый период поддерживали его в начале сессии, а введенные санкции против России нивелировали все положительные факторы. В качестве дополнительной поддержки выступали незначительный рост RGBI и общее ослабление американской валюты на рынке Форекс.
Участники рынка почти не отреагировали на вступление в силу нового пакета антироссийских санкций. Ждут решения Сената и Конгресса США по новому законопроекту санкций, в котором есть запрет на покупку ОФЗ.
В Азии американский доллар торгуется в плюсе ко всем основным валютам, нефть – в минусе. На открытии МосБиржи от рубля стоит ожидать ослабления к иностранным валютам.
Технически покупателям доллара ничего не мешает поднять курс выше 68 руб. к закрытию дня. Покупатели настроены закрыть ценовой гэп за 22 августа. Я по-прежнему жду роста курса доллара выше 69 руб. Своё мнение изменю при закрытии торгов ниже 66,15 руб.
По паре евро/рубль ожидаю продвижения покупателей к уровню 80 руб. Так как евро Азии подешевел к доллару, то пара евро/рубль может открыться на отметке 78,60 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари


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