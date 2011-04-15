Риски для рубля могут проявиться в любой момент

В понедельник рубль слегка приподнялся в паре с долларом и подешевел к евро почти на рубль, но в целом чувствовал себя относительно неплохо, учитывая, что в силу вступил новый пакет санкций. Внутридневные изменения отражали ситуацию на форексе, где доллар продолжил снижаться практически по всему спектру рынка, а евро прилично вырос. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте уходила под отметку 67 руб., обосновалась немногим выше этого уровня. Евро/рубль продвинулась до 78,30 руб.

В противовес санкциям сейчас играет много факторов, которые ограничивают негатив для рубля. Так, Банк России отказался от интервенций, цены на нефть продолжают расти, интерес к риску проявляется в полной мере – теперь благодаря торговому соглашению между США и Мексикой, доллар чувствует себя неуверенно на международной арене – его силы подорваны Трампом и Пауэллом. Добавим сюда пик налогового периода и вчерашние комментарии Силуанова о наличии целого набора мер на случай введения санкций в отношении госдолга, и общая картина действительно выглядит благоприятной для как минимум стабилизации нашей валюты.

Но это пока. Пока сохраняется аппетит к риску, пока падает доллар, и пока растут нефтяные котировки. Выход из игры любого из этих факторов способен пошатнуть позиции рубля, который остается чувствительным и уязвимым из-за санционного режима. Дополнительный риск – ситуация в Турции, которая в целом ограничивает привлекательность активов развивающегося сегмента. Так что в краткосрочной перспективе наша валюта может показать относительную стабильность, но понижательные риски могут проявиться в любой момент. Торговый диапазон на ближайший период остается прежним – 66,50-68 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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