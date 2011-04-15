Нефть напрашивается на фиксацию прибыли

Мировые цены на нефть продолжили восхождение в понедельник. Brent уверенно обосновалась над уровнем 76, а сегодня на утренних торгах в Азии обновила максимумы 11 июля в районе 76,80. По всем признакам котировки направляются к следующему барьеру – 77, хотя пока не решаются бросить ему вызов.

Начала недели черное золото получает приличную поддержку на волне возвращения интереса к риску. Этому способствуют сразу несколько факторов: «голубиные» заявления главы ФРС, отсутствие негативных новостей по торговому конфликту США-Китай, стабилизация активов развивающегося сегмента (за исключением турецкой лиры, которая прилично упала накануне), а теперь еще и заключение торгового соглашения между США и Мексикой.

Этого оказалось достаточно, чтобы оценка действий ОПЕК осталась незамеченной рынком. А тем временем в прошлом месяце страны ОПЕК+ сократили перевыполнение условий соглашения с о 121% до 109%. Впрочем, уровень остался высоким, да и в целом этот фактор отошел на задний план и уже не вызывает былые эмоции трейдеров, которые сосредоточены на теме Ирана, торговых войн, сигналах из США и общем отношении к риску.

В ближайшее время мировые рынки продолжат отыгрывать соглашение между США и Мексикой, что будет удерживать Brent на плаву. Ближайшим отраслевым событием станет публикация еженедельного отчета API по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Подпитка с этого фронта в виде известий о дальнейшем сокращении запасов может стать тем катализатором, который поможет котировкам перебраться через барьер 77. Однако нужно учитывать и наличие рисков коррекции – по мере приближения к заветной отметке 80 угроза фиксации прибыли возрастает.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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