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29.08.2018

Все внимание на аукцион ОФЗ

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне на волне полного отыгрывания позитива от соглашения по торговле между США и Мексикой и понимания инвесторами, что основная проблема и риск для мировой экономики еще не исчез, так как Вашингтон и Пекин никак не могут найти компромисс для разрешения торговых споров.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний нефтехимического (+1,77%), машиностроительного (+0,87%) и металлургического (+0,65%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,14% и закрылся на отметке 2316.28 пункта. Индекс РТС упал на 0,54% и остановился на уровне 1078.23 пункта на волне снижения курса рубля к доллару и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно на фоне ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), а также значений ВВП США и новостей о санкциях в отношении Ирана. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,04%, до 76,53 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,22%, до 68,71 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара. Инвесторы ожидают размещение ОФЗ, которое состоится в среду и может подтолкнуть рубль как вверх, так и вниз. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии прибавила 0,25%, до 67,68 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,60%, до 79,31 рублей.
Если спрос на ОФЗ превысит предложение или окажется заметно высоким, можно ожидать локального укрепления курса рубля.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


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