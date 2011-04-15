Слабеющий рубль может поддержать рынок акций

Внешний фон перед открытием российского рынка акций складывается нейтральным. После вчерашнего символического роста американских фондовых индексов фьючерсы на них торгуются без изменений. На уровне вчерашнего закрытия находится и нефть.

Внутренних идей на рынке также нет. Поэтому, скорее всего, рынок откроется на уровне вчерашнего закрытия, может быть очень слабым ростом на 0,1-0,2%.

Но большее опасения внушает рубль, который падает даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти. Можно, конечно, все свалить на опасения введения санкций в отношении российского госдолга, но, на наш взгляд, основная причина кроется в уверенности инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. В то время, когда рубль падал от отметки 64 до 69 руб за доллар, финансовые власти не предпринимали никаких шагов для остановки девальвации. Следовательно, монетарным властям выгоден слабый курс рубля, что позволит наполнить бюджет, но уведет реальную инфляцию далеко за обозначенную цель в 4%.

Сегодня поддержку рублю перестанет оказывать такой фактор, как выплата налогов в бюджет. Поэтому есть все основания предполагать, что пара доллар-рубль попытается уйти выше отметки 68.

Несильно расклад может изменить результаты аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Но если даже на 15 млрд рублей не найдется спрос, это станет еще одним фактором против рубля.

Нефть будет ждать сообщения Минэнерго США по запасам в стране. Потенциал роста «черного золота» невелик, отметка 77 долларов вряд ли будет пробита. Поэтому в любом случае после выхода статистики стоит присмотреться к открытию шортов с ближайшей целью 74 доллара за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР РБОКЕР







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