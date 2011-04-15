Рубль не скрывает свою уязвимость

Во вторник рубль немного подешевел в паре с долларом и прилично уступил единой валюте, которая обновила месячные максимумы на форексе. Пара доллар/рубль, которая на сей раз закрепилась над уровнем 67 руб., обосновалась на отметке 67,63 руб. на закрытии сессии. Евро/рубль финишировала в районе 79 руб., снова нацелившись на уровень 80 руб.

Никаких значимых изменений на рынке вчера не произошло. Российская валюта остается заложником эмоций спекулянтов, которые продают рубль на любых попытках восстановления, тем самым демонстрируя неуверенность в его бычьем потенциале на данном этапе. Очевидно, санкционная история продолжает отпугивать покупателей, несмотря на улучшение отношения к риску на глобальном уровне. Помимо психологического фактора, дополнительно надавила на нашу валюту картина на рынке нефти, где стали проявляться коррективные сигналы.

Накануне Минфин объявил о возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ. С одной стороны, это может выглядеть как подтверждение стабилизации ситуации на долговом рынке. С другой – возможный провал сегодняшнего аукциона рискует усилить давление на отечественные активы, включая рубль. В краткосрочной перспективе немаловажно также следить за поведением доллара. С утра он еще не определился с четким вектором движения, но во второй половине дня может укрепиться, если данные по ВВП США за второй квартал окажутся лучше прогнозов. Возобновление спроса на доллар – еще один фактор риска для уязвимого рубля. При таком сценарии доллар может устремиться к отметке 68 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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