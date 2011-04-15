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29.08.2018

Рынок нефти: быки взяли паузу

Во вторник цены на нефть вели себя неоднозначно. Brent, которая в моменте превышала уровень 77, к концу торговых суток скорректировалась вниз на 100 пунктов и расположилась немногим выше отметки 76. На утренних торгах в среду цены пытаются определиться с дальнейшим направлением движения.
Набор факторов, которые на протяжении двух последних недель поддерживают рост котировок, остается в силе. Но их влияние начинает угасать. Так, в контексте «иранского фактора» начали появляться сомнения в масштабном сокращении экспорта из ближневосточной страны, которая может найти альтернативы перед введением санкций. Тем временем интерес к риску сохраняется, но уже не так ярко выражен, а давление на доллар постепенно ослабевает. Все это вкупе с приближением к отметке 80 повлекло волну фиксации прибыли, которая выглядела вполне логично – быкам нужна передышка после энергичных покупок.
Что касается данных API, они не привнесли оптимизм в сырьевой сегмент, хотя и не сильно расстроили участников рынка. Вопреки прогнозам сокращения запасов сырой нефти на 3 млн баррелей, объемы выросли на символические 38 тыс. баррелей, а запасы бензина – на 21 тыс. Но интригу вокруг сегодняшнего официального отчета Минэнерго вчерашний релиз все же усилил.
Если цифры укажут на рост запасов, причем более существенный, игроки воспримут данные как сигнал к дальнейшему выходу из длинных позиций. Но коррекция вряд ли будет глубокой (если, конечно, на мировые площадки не вернется откровенное бегство от рисков), поскольку фундаментальная картина по-прежнему благоприятствует росту котировок.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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