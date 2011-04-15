Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30.08.2018

Шанс на продолжение роста

В четверг 30 августа на мировых финансовых рынках складывается смешанный фон. В то время как американский рынок акций не устает ставить рекорды в свете нахождения США точек соприкосновения в торговле с Канадой, а сильно упавшие развивающиеся рынки восстанавливаются, настроения на азиатских площадках на фоне новых обвинений Трампа в отношении Китая не выглядят оптимистичными.
Между тем цена на нефть Brent продолжает движение по восходящей траектории, за баррель сырья европейского эталона вновь дают больше $77. Для рынка российских акций это означает шанс на продолжение роста. Правда, текущая волна подъема характеризуется очень средними оборотами, что может говорить об отсутствии по-настоящему крупных покупателей. По прогнозам, индекс МосБиржи сегодня с высокой вероятностью успешно протестирует отметку 2350 п. вверх и закроется выше нее.
Курс доллара США накануне вернулся в зону 67-68 руб./$. На фоне роста цен на нефть и прекращения покупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке возвращение пары USD/RUB было логичным событием. В целом сильная поддержка со стороны нефти может поспособствовать спуску пары к 67 руб./$ и ниже.



Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100