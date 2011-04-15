В четверг 30 августа на мировых финансовых рынках складывается смешанный фон. В то время как американский рынок акций не устает ставить рекорды в свете нахождения США точек соприкосновения в торговле с Канадой, а сильно упавшие развивающиеся рынки восстанавливаются, настроения на азиатских площадках на фоне новых обвинений Трампа в отношении Китая не выглядят оптимистичными.

Между тем цена на нефть Brent продолжает движение по восходящей траектории, за баррель сырья европейского эталона вновь дают больше $77. Для рынка российских акций это означает шанс на продолжение роста. Правда, текущая волна подъема характеризуется очень средними оборотами, что может говорить об отсутствии по-настоящему крупных покупателей. По прогнозам, индекс МосБиржи сегодня с высокой вероятностью успешно протестирует отметку 2350 п. вверх и закроется выше нее.

Курс доллара США накануне вернулся в зону 67-68 руб./$. На фоне роста цен на нефть и прекращения покупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке возвращение пары USD/RUB было логичным событием. В целом сильная поддержка со стороны нефти может поспособствовать спуску пары к 67 руб./$ и ниже.







Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"







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