Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте на волне

повышения цен на сырую нефть и оптимизма, связанного с ожиданием

заключения торгового соглашения между США и Канадой.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+2,13%), нефтегазового (+1,86%) и

металлургического (+1,23%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,39% и закрылся на отметке 2348.44 пункта. Индекс РТС повысился на 0,62% и остановился на уровне 1085.01 пункта на волне продолжения снижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали снижение. В фокусе рынка по-прежнему ситуация вокруг Ирана. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подросла на 0,58%, до 76,75 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,93%, до 69,17 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара. Главным негативным фактором для него по-прежнему является ожидание новых экономических санкций из США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,59%, до 68,26 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,62%, до 79,83 рублей.

Если спрос на ОФЗ превысит предложение или окажется заметно высоким, можно ожидать локального укрепления курса рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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