Доллар пока стабилен на уровне 68 руб.

В среду, 29 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 7 коп. (+0,10%), до 67,94 руб., курс евро – на 23 коп. (+0,30%), до 79,58 руб.

Торги по курсу рубля на Мосбирже открылись снижением и закрылись в отрицательной области. Против доллара он потерял 0,10%, против евро – 0,30%. Расхождение в значениях было вызвано общим ослаблением американской валюты и укреплением единой валюты на форекс.

Покупатели закрыли ценовой разрыв, который образовался 23 августа. Теперь он не является сопротивлением, открыв им дорогу к 69 руб. Дополнительное давление на курс рубля будет оказывать негативная динамика пары доллар/турецкая лира. Рост пары оставил 3,9%, до 6,48. В Азии лира подешевела к доллару ещё на 1,20%.

Рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 18 банков и двух финансовых компаний Турции. Агентство отмечает, что условия работы финансовых учреждений Турции ухудшились больше, чем ожидалось ранее.

Аукцион Минфина провалился. Ведомство продало бумаг на общую сумму 13 млрд 219 млн рублей против предложения 15 млрд рублей. Спрос превысил предложение почти в 1,7 раза. Индекс RGBI снизился на 0,11%, до 133,96.

В качестве фактора поддержки рублю выступает рост нефтяных котировок. Запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,55 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей (прогноз +1,65 млн баррелей). Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки.

По курсу доллара я по-прежнему жду теста уровня 69 руб., а евро неумолимо движется к отметке 80 рублей.







Владислав Антонов, аналитик Альпари











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