Доллар продолжит бороться за отметку 68 руб.

Рубль продолжил слабеть к бивалютной корзине на торгах в среду, несмотря на резкий скачок цен на нефть неуверенную динамику доллара на международной арене. Правда, в конечном итоге пара доллар/рубль, которая достигала максимумов в районе 68,25 руб., обосновалась ниже психологической отметки, но бычий гэп не закрыла, прибавив 0,07%, тогда как евро/рубль подросла в пределах четверти процента.

Российская валюта, которая и без того теряет привлекательность из-за санкционной нагрузки, продолжает демонстрировать чувствительность к дополнительным негативным факторам. Так, накануне давление на курс рубля оказала общая нервозность на развивающихся рынках в связи с падением турецкой лиры после решения агентства Moody's о понижении рейтинга ряда банков страны. Также не порадовали результаты аукциона Минфина, на котором ведомство разместило лишь 88% предложенных бумаг. Еще одним медвежьим сигналом для «деревянного» стали озвученные Силуановым затраты на пенсионную реформу с учетом ее корректировки, которые составят порядка 500 млрд рублей в течение шести лет.

Все эти факторы оказались сильнее поддержки со стороны рынка нефти, где Brent выстрелила в район 77,75 на более масштабном, чем ожидалось сокращении запасов в США. При этом доллар на форексе остается под давлением, но это не мешает ему довлеть над уязвимым рублем. С учетом такой обстановки, а также дальнейших признаков ослабления интереса к риску, путь наименьшего сопротивления для нашей валюты по-прежнему указывает вниз. Так, в ближайшей перспективе не исключены спорадические и робкие попытки коррекции, но общая тенденция, вероятно, будет оставаться негативной: борьба за отметку 68 руб. в самом разгаре.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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