Нефть: покупателям следует соблюдать осторожность

После безуспешных попыток развить нисходящую коррекцию, нефть марки Brent рванула на север и прилично прибавила в весе по итогам торгов в среду. Котировки, ухватившись за поддержку в лице психологической отметки 76, подскочили к свежим максимумам 11 июля в области 77,75 и на утренних торгах в четверг расположились немногим ниже этих уровней.

На контрасте с данными от API, отчет Минэнерго порадовал быков по нефти, отразив сокращение запасов на 2,6 млн баррелей или на 0,6% при прогнозе падения на 1,5 млн – на эту величину сократились запасы бензина. Добыча на прошлой неделе осталась без изменений. Пожалуй, самым ярким пятном в релизе стал рекордный спрос на бензин в Штатах, что в совокупности с иранским фактором и общим относительно позитивным настроем в сегменте рисковых активов обусловило агрессивную волну покупок.

Рынки продолжают жить ожиданиями введения санкций против Ирана, и этот фактор не дает ценам показать более глубокую просадку. Тем не менее всплески фиксации прибыли не исключены, и по мере возвращения на сцену темы торговой войны между США и Китаем угроза медвежьей коррекции будет нарастать по мере охлаждения интереса к рисковым активам.

Так, Brent еще может дойти до уровня 78 и превысить его, но даже в этом случае покорения отметки 80 в ближайшие дни не ожидается. К тому же интерес к покупкам доллара может вернуться, что также подорвет оптимизм покупателей в сырьевом сегменте.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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