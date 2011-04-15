Рубль вблизи 80 за евро

Российская валюта потеряла по итогам среды 7 копеек к доллару до 67.94 и 23 копейки к евро до 79.59. В какой-то момент пара EURRUB поднималась до 79.95, однако рубль вернул себе часть утраченных позиций после публикации американской статистики по запасам сырой нефти.

Доллар развернулся к снижению чуть раньше – сразу после комментариев Путина по смягчению условий пенсионной реформы.

Российская валюта лишь минимально не дошла до психологически важной отметки 80 рублей за евро. Динамика роста объёмов сделок вместе с укреплением курса является сильным сигналом повышенного спроса на евро за рубли, предвещая дальнейший уклон в сторону роста в ближайшее время. К тому же в четверг утром против рубля играет фактор ослабления китайских площадок. Этот фактор до августа играл более важную роль, нежели нефть, поэтому может стать формальным поводом для повторного теста уровня 80 за евро уже сегодня.

Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и восстановление санкций США против Ирана позволили нефти вернуть обратно почти все потери, понесённые в июле и в первой половине августа. Более того, Brent вышла из коридора на снижение, что является позитивным сигналом в отношении дальнейших перспектив данного инструмента. С текущих уровней вблизи 77.50 ближайшей целью роста нефти могут являться область сопротивления $79-$80.

Недельные данные из США показали снижение запасов вторую неделю подряд. Впрочем, такая динамика свойственна для текущего времени года. Зачастую запасы начинали расти в какой-то момент в сентябре.

Больше внимания стоит уделить статистики добычи. Похоже, что она упёрлась в потолок на уровне 11 млн. баррелей в сутки. Ранее в июле производители в США уже достигали этих уровней, но вскоре вновь снижали добычу. Несмотря на позитивную реакцию рынка, всё же высоки шансы, что данное ограничение является временным, и Штаты уже в ближайшие недели могут продолжить наращивать добычу. Достижение новых максимумов добычи в США способно оказать давление на котировки нефти в предстоящие недели.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro

























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