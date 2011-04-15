Новый залп торговой войны как фактор риска для рынка нефти

Нефть завершает ростом вторую неделю подряд после двух месяцев падения. За последние пару недели Brent прибавила 10% и продолжает демонстрировать наличие импульса для продолжения восхождения, несмотря на формирующиеся сигналы перекупленности.

Чаша весов в сырьевом сегменте склоняется в пользу бычьих факторов, главным из которых остается Иран. Причем трейдеров воодушевляет тот факт, что экспорт из ближневосточной страны сокращается гораздо активнее, чем предполагалось ранее. Банки уже сейчас отказываются от операций с Тегераном, а покупатели иранской нефти судорожно ищут альтернативных поставщиков, опасаясь «наказания» со стороны США. Это означает, что в ближайшие два месяца этот фактор поддержки будет сохранять актуальность, а в цены будет закладываться самый жесткий сценарий с санкциями, предполагающий практически полную изоляцию иранской нефти, если Тегерану не удастся найти альтернативных покупателей, прежде всего в Азии.

Доллар, который с середины августа подешевел на 2%, также добавил смелости нефтяным быкам. Падение курса американской валюты вкупе с проявлением интереса к рисковым активам поддержали восходящую динамику котировок. И, конечно, инвесторы оценили подтверждение ужесточения условий на мировом рынке в форме сокращения запасов и рекордного спроса на бензин в Штатах.

Фактор риска для текущего ралли – новый виток торгового конфликта между США и Китаем, который даст о себе знать уже на следующей неделе. К слову, накануне вечером Трамп напомнил о новой порции пошлин для Китая, которые Вашингтон может активизировать уже «на предстоящей неделе». В этом контексте Brent рискует нарваться на фиксацию прибыли перед волной бегства от рисков и возобновлением беспокойства по поводу спроса на нефть из КНР.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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