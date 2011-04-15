В пятницу поток заявок на покупку в секторе высоколиквидных бумаг сократился, что во многом связано с объявлением Д. Трампом об отказе от двусторонней встречи с президентом РФ на саммите G20, напомнившем инвесторам о геополитических рисках. Тем не менее, многие из голубых фишек закрылись в плюсе, спрос был сосредоточен преимущественно в сырьевых секторах. Так, акции Лукойла (LKOH) подорожали на 2.7%, Транснефти (TRNFP) – на 2.4%, ММК (MAGN) – на 1.7%, Роснефти (ROSN) – на 1.5%. Подешевели Новатэк (NVTK, -3.5%), Алроса (ALRS, -3.3%), Газпром (GAZP, -2.2%), ВТБ (VTBR, -1.9%). С позиций технического анализа, движение вверх по индексу РТС приостановилось вблизи верхней границы нисходящего консолидационного канала.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 12.4%, Русснефти (RNFT) – на 4.7%, МГТС (MGTS) – на 4.6%, М.Видео (MVID) – на 3.9%.

Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается заметное повышение.

Сегодня вероятно возобновление роста по индексу РТС. Принципиальное соглашение РФ и Саудовской Аравии о продлении ограничений объемов добычи нефти, хотя пока и не принято на уровне ОПЕК+ (регулярная встреча ОПЕК запланирована на 6 декабря), вызвало заметную реакцию на нефтяном рынке – фьючерсы на Brent торгуются выше $62 за баррель (кроме того, канадская нефтеносная провинция Альберта решила временно сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки). Тем временем итог встречи лидеров США и КНР оказался благоприятным и дает основания говорить о возможности «рождественского ралли» на мировых рынках акций – как сообщается, введение взаимных торговых пошлин приостановлено, стороны планируют активизировать переговоры по вопросам торговли. На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль – приостановка «торговой войны» между США и КНР способствует восстановлению спроса на валюты развивающихся рынков.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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