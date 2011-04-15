Итоги саммита G-20 в Буэнос-Айресе способствуют улучшению риск-аппетита на глобальных рынках. Временное торговое перемирие сроком на 90 дней между Китаем и США, в течение которого обещается отсутствие новых торговых пошлин (ранее анонсированных американской администрацией), воспринимается инвесторами как весьма позитивный сценарий. Вероятно, в какой-то степени рассчитывать на большее от саммита было проблематично – даже представители американского торгового представительства отмечали, что подписание самой торговой сделки на саммите практические не возможно. WSJ сообщает о том, что представители Китая уже начали планировать проведение переговоров в Вашингтоне в середине декабря. По факту саммита инвесторы получили как минимум временную передышку в «торговой войне», а также надежды на постепенное налаживание рабочих отношений (текущие 90 дней воспринимаются как относительно короткий срок, но теоретически ничего не мешает сторонам при взаимном желании продлить его позднее).

В целом в начале недели спрос на рисковые активы заметно усилился – сегодня в Азии основные индексы региона находятся в хорошем плюсе, а фьючерсы на американские индексы прибавляют около 2%. Данная картина вкупе с восстановлением нефтяных котировок может также оказывать поддержку и российскому фондовому рынку. Несколько сдерживать оптимизм в отношении российских активов могут комментарии представителей госдепартамента США о планировании в скором времени реализовать вторую часть санкций за химоружие, однако отметим, что по большому счету данная информация не является чем-то новым – США, согласно закону о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 г. обязаны реализовывать второй раунд санкций, и, согласно текущим заявлением, скорее напротив, не имеют большого желания реализовывать прописанные в законе достаточно жесткие меры. На данный момент Госдепартамент проводит консультации с Конгрессом, и сроки консультационного периода не определены.

Рост риск-аппетита на глобальных рынках может способствовать восстановлению индекса Мосбиржи сегодня выше отметки в 2400 пунктов. На горизонте ближайшей недели ориентиром для индекса могут быть максимумы ноября в районе 2450 пунктов.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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