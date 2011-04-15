Российский фондовый рынок в понедельник может уверенно вырасти на фоне позитивных итогов саммита "большой двадцатки" (G20) в части переговоров по торговым вопросам между США и Китаем и на фоне бурного роста нефтяных котировок. При этом встреча между президентами США и России так и не состоялась, и дальнейшие ее перспективы остаются весьма туманными.

В пятницу российский рынок снизился по основным индексам в ожидании новостей с саммита. Индекс Мосбиржи по итогам сессии потерял 0,25% и опустился до 2392,5 пункта, индекс РТС - на 1,33%, до 1126,14 пункта. Курс доллара вечером в пятницу вырос почти на 1 рубль, курс евро — более чем на 50 копеек.

Основные американские фондовые индексы завершили неделю ростом в среднем на 0,8%. В ходе саммита G20 президенту США удалось договориться с главой Китая не вводить дополнительных импортных пошлин после 1 января. Но было решено, что это произойдет только в том случае, если страны договорятся по ряду вопросов в течение 3 месяцев. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился «снизить и убрать» импортные пошлины на автомобили из США. Инвесторы также обратили внимание на сообщение о подписании нового торгового соглашения между США и Канадой (UMSCA).

Европейские биржи закрыли торги пятницы снижением на 0,4-0,8% на фоне неопределенности с Brexit. Глава Евросовета Дональд Туск заявил в пятницу, что Евросоюз готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, в том числе и без каких-либо договоренностей.

Цены на нефть в понедельник растут сразу на 5% после того, как президент России договорился с властями Саудовской Аравии о продлении соглашения ОПЕК+. Заседание членов ОПЕК+ пройдет 5-7 декабря в Вене, на нем будет рассматриваться вопрос о сокращении объемом добычи нефти. Азиатские индексы в понедельник укрепляются в пределах 3%.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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