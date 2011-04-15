Неудачные переговоры между США и КНР могут обвалить рынки

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на отрицательной территории на фоне снижения фондовых индексов в Европе и США в ожидании итогов встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином по торговым взаимодействиям между США и Китаем.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-1,64%), металлургического (-0,91%), и финансового (-0,89%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,25% и закрылся на отметке 2392.50 пункта. Индекс РТС упал на 1,33% и остановился на уровне 1126.30 пункта на волне падения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ обвалились после того, как инвесторы узнали о том, что Россия может снизить объем добычи сырой нефти, как это было сделано два года назад для стабилизации цен и стимулирования их роста. Дополнительным негативом стало укрепление курса доллара на рынке форекс в преддверии саммита G20. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 2,20%, до 58,59 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,29%, до 50,27 доллара за баррель.

Курс рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне росте последнего на мировом валютном рынке, а также возобновившихся распродаж ОФЗ на фоне неопределенности переговоров между Вашингтоном и Пекином по таможенным пошлинам. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,10%, до 66,93 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,55%, до 75,83 рубля за один евро.

Отсутствие позитивных результатов переговоров между Китаем и США на саммите G20 может стать катализатором падения интереса инвесторов к активам и валютам стран с развивающейся экономикой, включая российскую.









Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.