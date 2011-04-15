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03.12.2018

Саудовская Аравия и Россия готовят почву для саммита

В минувшую пятницу котировки Brent просели, едва удержавшись над уровнем 58. Настроения игроков были преимущественно медвежьими в силу неопределенности относительно перспектив рынка и повышенной нервозности в ожидании ключевых событий. После попыток закрепиться над уровнем 60, котировки сползли к дневным минимумам и остались под давлением до конца торгов.
Не в пользу улучшения настроя сыграли и данные Baker Hughes, которые показали, что на прошлой неделе число буровых в США выросло на две единицы, а значит, продолжит повышаться и производство на сланцевых месторождениях США.
Впрочем, в начале новой недели нефть резко отскочила вверх, почти на 5%, реагируя на договоренность между Россией и Саудовской Аравией о продлении ограничения добычи. Ключевым моментом для участников рынка была позиция Москвы, которая до недавнего времени говорила об отсутствии необходимости в сокращении добычи.
Теперь игроки будут с большей уверенностью формировать свои ожидания относительно саммита в Вене, который состоится на этой неделе. Но важно, какую позицию займут остальные страны группы ОПЕК+, и к какой цифре в итоге придут. Пока же перспективы выглядят более благоприятною.
Сейчас Brent торгуется над отметкой 62, и после пробоя области 62,50 нацелится на 63, хотя не исключена частичная фиксация прибыли в ближайшей перспективе.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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