Саммит G20 принес облегчение инвесторам

В понедельник фондовые площадки повсеместно растут, отыгрывая итоги саммита G20. Главным событием в рамках этого мероприятия стала договоренность между Трампом и Си о временном «прекращении огня». Торговая война поставлена на паузу на 3 месяца, в течение которых стороны не вводят новых тарифов в отношении друг друга и прорабатывают соглашение, которое позволит прекратить эту войну. Подвижки в переговорах дали инвесторам повод для проявления оптимизма. В результате китайские акции выросли почти на 2,5%, американские фьючерсы рванули вверх, фьючерсы в Европе тоже торгуются с повышением в среднем на 2%.

Благоприятный внешний фон вкупе с подъемом котировок нефти обеспечили условия дня подъема и российского рынка. Индекс МосБиржи, который в пятницу просел на четверть процента, в первый час торгов подскочил на 2%, тестируя область 2440 пунктов, а РТС повышается уже почти на 3%, отыгрывая укрепление рубля на открытии. Пара доллар/рубль, которая в пятницу финишировала непосредственно под отметкой 67 руб. стартовала в понедельник на уровне 66,10 руб. благодаря сочетанию интереса к риску, роста нефтяных цен и ослабления доллара.

В сырьевом сегменте поводом для резкого восстановления котировок, помимо паузы в торговой войне, послужила договоренность между Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи, решение по которой будет принято на предстоящем саммите ОПЕК+ в Вене через несколько дней. Теперь, когда два ключевых экспортера нашли точки соприкосновения (ранее Москва сопротивлялась идее продления сделки), у трейдеров есть повод для покупку актива перед судьбоносной встречей остальных производителей. С технической точки зрения Brent необходимо закрепиться над уровнем 60, подтвердив пробой уровня 62, который пока выглядит неуверенным.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.