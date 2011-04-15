Примеру Катара могут последовать и другие страны

Катар является сравнительно небольшим участником картеля ОПЕК. В 2017 г. доля нефти, произведенной в этой стране, составила 1,9% от всего объема производства организации. На фоне позитива со стороны деэскалации торговых войн между США и Китаем прецедент с Катаром может не повлиять на нефтяные котировки, однако в долгосрочной перспективе данный факт является негативным. После заключения сделки ОПЕК+ в декабре 2016 г., в которой помимо стран ОПЕК участвуют ряд других нефтедобывающих держав, небольшие участники организации ушли в тень по сравнению с крупными игроками, такими как Саудовская Аравия и Россия. Последние могут самостоятельно принимать ключевые решения и влиять на цены на рынке.

Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких участников картеля присутствие в организации перестает быть интересным. Его примеру могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+. Снижение контроля над уровнем мирового производства чревато повышенными рисками профицита и снижением нефтяных цен.







Игорь Галактионов, аналитик «БКС брокер»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.