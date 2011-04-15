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03.12.2018

Примеру Катара могут последовать и другие страны

Катар является сравнительно небольшим участником картеля ОПЕК. В 2017 г. доля нефти, произведенной в этой стране, составила 1,9% от всего объема производства организации. На фоне позитива со стороны деэскалации торговых войн между США и Китаем прецедент с Катаром может не повлиять на нефтяные котировки, однако в долгосрочной перспективе данный факт является негативным. После заключения сделки ОПЕК+ в декабре 2016 г., в которой помимо стран ОПЕК участвуют ряд других нефтедобывающих держав, небольшие участники организации ушли в тень по сравнению с крупными игроками, такими как Саудовская Аравия и Россия. Последние могут самостоятельно принимать ключевые решения и влиять на цены на рынке.
Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких участников картеля присутствие в организации перестает быть интересным. Его примеру могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+. Снижение контроля над уровнем мирового производства чревато повышенными рисками профицита и снижением нефтяных цен.



Игорь Галактионов, аналитик «БКС брокер»


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