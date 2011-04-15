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04.12.2018

Рынок будет отыгрывать новости с нефтяного рынка

Неделя началась с бурного роста. Реакция инвесторов обусловлена итогами встречи лидеров стран G20 и новостями рынка нефти. Котировки Brent подскакивали до $62,50 за барр., а пара USD/RUB снизилась в диапазон 66-67. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции Мосэнерго (MSNG:RX 1,88, +7,43%). Лидерами снижения стали акции Полюса (PLZL:RX 4695,5, -2,73%). Пара USD/RUB вновь поднялась выше отметки 67.
В центре внимания новости с рынка нефти. Рынки бурно отреагировали на сообщения о договоренности России и Саудовской Аравии поддержать продление соглашения о сокращении добычи. В СМИ распространяются слухи о том, что Россия может сократить добычу до 150 тыс. барр. в сутки. Но при этом не ясна позиция Ирана и Венесуэлы, где добыча сокращается, а Катар вообще решил выйти из ОПЕК. Доля Катара в добыче нефти ОПЕК менее 2%. Ближайшее заседание картеля может оказаться скандальным: Иран, вероятнее всего, откажется сокращать свою долю, и не поддержит решение ОПЕК, а Катар будет увеличивать производство СПГ и продажу его по прямым контрактам. Это снизит эффективность договоренностей, если таковые будут в итоге достигнуты, и цена на нефть может вновь пойти вниз, пробив психологическую отметку $60/барр. Производители сланцевой нефти в США могут сохранять или наращивать добычу в пределах 100-150 тыс. барр./сутки при цене на нефть выше $40 за барр.
Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынок будет отыгрывать динамику на внешних площадках и новости по нефти. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2440-2460 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


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