Рынки выросли – Пекин получил отсрочку

В понедельник торги на Московской бирже завершились сильным ростом, после заключения временного перемирия по торговым вопросам между Пекином и Вашингтоном на прошлых выходных на Саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Дональд Трамп и Си Цзиньпин в субботу в Буэнос-Айресе одобрили соглашение, по которому Пекин получает отсрочку по планировавшемуся на 1 января увеличению ввозных пошлин. Ранее США собирались повысить ввозные пошлины на $200-млрд объем китайских товаров с 10% до 25%.

Есть вероятность, что тема пошлин будет отложена на долгий срок и для развивающихся рынков это позитив. В этом году торговая напряженность сильно подпортила динамику «молодых» рынков. В течение ближайших 90 дней будут переговоры между двумя странами по широкому спектру вопросов, включая проблему защиты интеллектуальной собственности.

Некоторые инвесторы не ожидали, что удастся избежать повышения пошлин, так что исход переговоров послужил драйвером роста финансовых рынков. Ну и как следствие аналитики быстро стали пересматривать прогнозы на следующий год в сторону повышения. Стратеги Morgan Stanley повысили свой прогноз по росту индексов MSCI China и Hang Seng на следующий год и предлагают своим клиентам выделять увеличенную долю портфеля на акции из этих индексов по сравнению с акциями других развивающихся рынков.

Скептики же считают китайским властям будет трудно уложиться в установленный срок соглашения, так как конец этого срока приходится на начало ежегодной Сессии Всекитайского совета народных представителей в марте, а в это время китайские власти не захотят продемонстрировать уступчивость перед США по торговым вопросам. Скептики также считают, что краткосрочный характер этого перемирия говорит о том, что разногласия по широкому спектру вопросов между двумя странами остаются неразрешенными. В аналитической заметке клиентам Nomura говорится: «Достичь всеобъемлющего соглашения по всем нерешенным вопросам в течение 90 дней, по нашему мнению, практически невозможно». Тем не менее, временное перемирие может помочь двум сторонам достичь хотя бы каких-то договоренностей, говорят аналитики Nomura. Например, может быть дополнено и уточнено соглашение об увеличении объема импорта Китаем американских товаров.

С октября с.г. американский индекс S&P-500 вошел в боковой коридор 2630 – 2815 пунктов, а отечественный индекс РТС вошел в боковой коридор 1090 – 1170. Прорыв верхней границы этих коридоров приведет к старту предновогоднего ралли. Шансы на это есть – с исторической точки зрения декабрь благоприятный месяц для американского рынка. Еще до всяких соглашений американские аналитики в обзорах указывали что неприятности в виде обвала индекса S&P-500 возможны не ранее второго полугодия 2019 года. Поэтому большинство инвесторов не будут фиксировать прибыль по итогам года.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступит экономическим комитетом Конгресса с речью о перспективах экономики США. Особо пристальное внимание участниками рынка будет уделено перспективам повышения ставки. В четверг администрация Дональда Трампа намерена провести в четверг встречу с представителями крупнейших технологических компаний для обсуждения инноваций и перспектив занятости. Ожидается, что в обсуждении примут участие представители Microsoft, Alphabet, Qualcomm и Oracle. Эта встреча может улучшить настроения в технологическом секторе.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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