Несмотря на позитивное начало недели, какой-либо чрезмерной эйфории после саммита G-20 на глобальных рынках не наблюдается. По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы прибавили 1,1-1,5%, но по ходу дня рост индексов был заметно более высоким. Выступление советника Д.Трампа по экономике Л.Кудлоу и главы Минфина США С.Мнучина относительно договоренностей с Китаем несколько сдержали оптимизм – Л.Кудлоу, вступая на официальном брифинге Белого дома заявил, что на данном этапе охарактеризовал договоренности как «обязательства, которые не обязательно станут торговой сделкой, но которые стороны будут рассматривать и, очевидно, реализовывать». Мы пока по-прежнему оцениваем итоги саммита G-20 умеренно-позитивно для рисковых активов - инвесторы получили как минимум временную передышку в «торговой войне» (отсутствие новых пошлин в ближайшие 90 дней), а также надежды на постепенное налаживание рабочих отношений (текущие 90 дней воспринимаются как относительно короткий срок, но теоретически ничего не мешает сторонам при взаимном желании продлить его позднее).

Обратим также внимание на динамику долгового рынка США. За счет постепенного повышения коротких ставок и отсутствия серьезного роста инфляционных ожиданий кривая доходностей treasuries продолжает приближаться к состоянию инверсии, и вчера достигла этого состояния на скромном участке (2-5 лет). Возможно, отчасти данный факт – свидетельство того, что инвесторы высоко оценивают риски рецессии приблизительно в 2020 г., что повлечет за собой снижение ставки Федрезерва. Что касается наиболее часто используемого спреда доходностей десятилетних и двухлетних бумаг, то на текущий момент он составляет 14 пунктов (безусловный минимум с 2007 г.). Приближение кривой UST к состоянию инверсии подтверждает тот факт, что на текущий момент американская экономика находится в завершающей стадии краткосрочного кредитного цикла, но мало что говорит о динамике рынков акций в краткосрочной перспективе (исторически даже по достижению состояния инверсии рынки акций часто продолжали рост следующие 6-9 месяцев, только по завершению которых наблюдался разворот).

Если говорить о российском рынке акций, то индекс Мосбиржи вчера прибавил более 2%. Некоторое снижение оптимизма на глобальных рынках пока может оказывать сдерживающий эффект и на российские акции, в связи с чем диапазон 2400-2450 пунктов пока может сохранять актуальность. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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