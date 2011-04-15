Общая волна позитива поддержала российский рынок

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник уверенным ростом на волне достигнутых договоренностей между Пекином и Вашингтоном по торговым пошлинам. Рост спроса на рискованные активы в мире был хорошим поддерживающим фоном для российских активов.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+2,37%), энергетического (+1,21%), и финансового (+1.09%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 2,04% и закрылся на отметке 2441.19 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,49% и остановился на уровне 1154.18 пункта на фоне роста курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подскочили вверх на фоне

позитивных новостей с прошедшего саммита G20 и надежд, что уже на

встрече ОПЕК+, которая пройдет 6 декабря, будет принято решение о

возобновлении процесса снижения объема добычи сырой нефти для

стабилизации цен и их возможного повышения. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 3,53%, до 61,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,83%, до 52,88 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на фоне ослабления курса доллара, снижения градуса торговой напряженности между США и Китаем, а также сильного спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроков расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,56%, до 66,57 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроков расчётов “завтра” снизилась на 0,23%, до 75,57 рубля за один евро.

Несмотря на достигнутое соглашение между Пекином и Вашингтоном, мы считаем, что позитивный эффект может оказаться локальным из-за высокой вероятности срыва договоренностей со стороны Америки, как это уже неоднократно бывало ранее.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital











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