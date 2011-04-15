Рынок акций РФ подрастет, но умеренно на фоне замедлившейся нефти

Российский фондовый рынок во вторник может продолжить рост предыдущего дня, хотя он, вероятно, будет менее значительным на фоне замедлившегося подъема цен на нефть.

Накануне российский рынок отыгрывал позитивную реакцию мировых фондовых площадок на итоги саммита "большой двадцатки" (G20). Кроме того, его поддерживал рост нефтяных котировок выше отметки $60 за баррель марки Brent. По итогам понедельника индекс Мосбиржи укрепился на 2,04% - до 2441,19 пункта, а индекс РТС - на 2,49%, до 1154,18 пункта. В лидерах роста были бумаги нефтегазовых компаний.

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,1-1,4%, также позитивно отреагировав на новости с саммита G20. Инвесторы надеются на скорое заключение торгового соглашения с Китаем после ряда шагов навстречу США в этом вопросе.

Европейские индексы в понедельник также показали позитивную динамику, а азиатские биржевые индикаторы во вторник движутся разнонаправленно.

Мировые цены на нефть продолжают идти наверх, хотя и более умеренными темпами, чем накануне, в ожидании заседания ОПЕК+ 5-7 декабря. Ранее стало известно о том, что Россия согласна снизить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки, хотя с такими объемами не согласна Саудовская Аравия. В том случае, если участникам ОПЕК+ все же удастся договориться по этому вопросу, они смогут пресечь возникновение избытка предложения на рынке нефти в следующем году.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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