Рынок нефти: покупатели действуют осторожно и взвешенно

В понедельник цены на нефть выросли, хотя и сократили позиции после первоначального рывка вверх более чем на 5%. Brent, которая в моменте превышала область 62,50, закрылась под психологической отметкой 62, которую снова тестирует на утренних торгах вторника.

Рынок черного золота положительно отреагировал на предварительную договоренность России и Саудовской Аравии о сокращении добычи. Но в этом плане отсутствуют детали, а само соглашение носит весьма противоречивый характер. Так, Россия четко дала понять, что готова урезать производство максимум на 150 тыс. баррелей в сутки. Саудиты же настаивают на том, чтобы сокращаемые объемы распределялись боле равномерно. Такое положение дел усиливает неопределенность в преддверии ключевой встречи ОПЕК+ и сдерживает покупателей.

Неопределенность также присутствует в истории с торговой войной, которая была поставлена на паузу. На самом деле Пекин не подтвердил некоторые пункты, о которых говорил Трамп после его встречи с Си в Аргентине. Не исключено, что американский лидер обрисовал картину более покладистого Китая, чем есть на самом деле.

В силу присутствующих сдерживающих факторов и осторожностью трейдеров перед судьбоносным саммитом, в ближайшие дни потенциал роста Brent, вероятно, будет носить ограниченный характер. Ключевая поддержка на случай фиксации прибыли по-прежнему проходит в районе 60 долл., а главная задача на ближайшее время – закрепиться над уровнем 62 долл.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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