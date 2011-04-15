Индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в границах 2415-2450 пунктов

Российский фондовый рынок начал торги вторника слабыми продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,4%, в числе утренних фаворитов остаются акции «МосЭнерго» и «Россетей». В отрицательной зоне торгуются бумаги «Системы» и «М.Видео».

Внешний фон к сессии вторника сложился благоприятным. Американские рынки завершили предыдущие торги в «зеленом», фьючерс на индекс S&P на премаркете снижается. Сырьевой рынок утром торгуется в плюсе. Баррель североморской нефти Brent стоит $62,34 (+1,05%).

Курс пары евро/доллар поднимается сегодня с утра, продолжая тем самым намеченный тренд. Основные торги идут около 1,1380 (+0,24%). Интерес к американской валюте остается сниженным – инвесторы уже учли в котировках паузу в торговом противостоянии США и Китая, но на таком фоне спрос на доллар как безопасную валюту остается низким.

Российский рубль движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 66,44 руб. (-0,12%). Сегодняшний день пара доллар/рубль проведет в диапазоне 66,30-66,85. Пара евро/рубль проторгуется в коридоре 75,30-75,95 руб.

Индекс МосБиржи сегодня займется консолидацией в границах отметок 2415-2450 пунктов.

Завтра в Москве состоится встреча президентов России и Венесуэлы. Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят дальнейшее развитие торговых отношений. В последние годы из-за санкций и кризиса в латиноамериканской стране торговля между двумя странами значительно снизилась, по итогам 2017 года сальдо торгового баланса России с Венесуэлой уменьшилось на 79%. Товарооборот не превышает $80 млн. Стоит отметить, что снижение оборота в денежном выражении повлияло на ослабление венесуэльского боливара.

В преддверии заседания ОПЕК встреча двух лидеров особо важна, так как странам необходимо выработать общую позицию по дальнейшему регулированию рынка, так как и Россия, и Венесуэла заинтересованы в высоких ценах на нефть. Из-за кризиса добыча Венесуэлы является нестабильной, поэтому страна с лихвой выполняет договоренности. Заявления по итогам встречи двух лидеров могут отразиться на динамике нефтяных котировок завтра.

Во вторник решение по процентной ставке принял Банк Австралии: она осталась без изменений на уровне 1,5%. Так же стоит обратить внимание на протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике и индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Северсталь». Операционные результаты за ноябрь опубликует Московская биржа. Заседание совета директоров проведет золотодобывающая компания «Полюс».







Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари







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