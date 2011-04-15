Во вторник движение вверх по индексу РТС приостановилось, что соответствовало характеру торгов на рынках акций в целом – оптимизм трейдеров, связанный с паузой в «торговых войнах» между США и Китаем, охладился в ожидании подтверждения диалога со стороны последнего. В итоге Аэрофлот (AFLT) подешевел на 4.6%, Новатэк (NVTK) и Алроса (ALRS) – на 1.7%, ВТБ (VTBR) – на 1.6%, Свересталь (CHMF) – на 1.4%. Тем временем в плюсе закрылись Магнит (MGNT, +3.7%), Татнефть (TATN, +3.7%), Лукйол (LKOH, +2.2%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции ТГК-1 (TGKA) подорожали на 4.0%, Красного Октября (KROT) – на 3.9%, Самараэнерго (SAGO) – на 3.2%. Тем временем Костромская сбытовая компания (KTSB) подешевела на 4.6%, Варьеганнефтегаз (VJGZ) – на 3.5%.

Фондовые индексы США упали более чем на 3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Характер торгов на мировых фондовых площадках вновь характеризуется повышенной волатильностью, хотя подтверждение министерством торговли КНР планов по проведению переговоров с США и сыграло роль фактора стабилизации котировок после закрытия торгов на американских биржах. На нефтяном рынке активность покупателей также сократилась в преддверии встречи ОПЕК (6.12) и выхода данных по запасам нефти в США (перенесено на завтра). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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