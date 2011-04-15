Инвесторы осознали всю зыбкость договоренностей между Китаем и США

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на отрицательной территории. Общая негативная динамика наблюдалась и на фондовых рынках Европы и США, на которые повлияло осознание временного характера договоренности между КНР и США.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+0,46%) и энергетического (+0,28%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтехимического (-0,91%) и финансового (-0,84%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов прибавил 0,09% и закрылся на отметке 2.443 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,15% и остановился на уровне 1.155.88 пункта на фоне небольшого ослабления курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

надеждами, что по итогам встречи ОПЕК+ 6 декабря будет принято решение снизить объемы добычи сырой нефти для поддержания цен. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,18%, до 62,42 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,74%, до 53,34 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился на волне уменьшения спроса на рублевые активы и возобновлении роста доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии подросла на 0,05%, до 66,54 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,37%, до 75,75 рубля за один евро.

Как мы и предполагали, договоренности между Пекином и Вашингтоном

принесли позитивные изменения лишь на время. Если не повысится спрос на рискованные активы, рубль может оказаться под давлением.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital









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