Нефть чутко реагирует на заявления членов ОПЕК, рубль пытается сохранить устойчивость

Во вторник, 4 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 29 коп. (+0,44%), до 66,82 руб., курс евро – на 37 коп. (+0,50%), до 75,80 руб.

Торги по рублевым парам открылись снижением, а закрылись – ростом. В первой половине торгов российская валюта укреплялась к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти. На американской сессии она ослабилась к ним из-за снижения нефтяных котировок.

В понедельник цена на нефть повысилась на ожиданиях, что ОПЕК+ может принять решение снизить нефтедобычу. Во вторник она упала на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он сообщил, что пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу.

Масла в огонь подлил Американский институт нефти (API). Согласно представленным данным, за неделю до 30 ноября запасы сырой нефти в США увеличились на 5,36 млн баррелей, запасы бензина – на 3,61 млн, запасы дистиллятов – на 4,32 млн баррелей. Министерство энергетики США предоставит официальные данные в четверг.

В среду, 5 декабря, пройдут похороны 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего. Дoнaльд Tpaмп объявил национальный траур. Из-за него в стране будут закрыты американские финансовые рынки. Нефть марки Brent при этом продолжит торговаться на спот-рынке, поэтому его участники будут реагировать на динамику цен на черное золото.

В Азии баррель Brent стоит $60,95 (-0,68%). Давление на рубль усилится прямо с открытия торгов. На спот-рынке один доллар стоит 66,87 руб. против закрытия на отметке 66,82 руб. на Московской бирже. Разница небольшая. Если падение цен на нефть прекратится, то пара доллар/рубль до четверга останется торговаться около уровня 66,90 руб. Если давление усилится, то первой целью для покупателей выступит уровень 67,20 руб.

По паре евро/рубль ожидается дальнейшая консолидация в диапазоне 75,30 - 76,16 руб. На рынке Форекс евро находится под давлением, поэтому у рубля есть незначительная поддержка.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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