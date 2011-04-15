Рынок акций РФ может сильно просесть на фоне падения американских индексов и цен на нефть

Торги среды на российском рынке акций, вероятно, начнутся существенной просадкой на фоне резкого падения американских индексов накануне и снижения мировых цен на нефть.

Во вторник российский рынок закрылся в небольшом плюсе по основным индексам. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,09% - до 2443,38 пункта, индекс РТС - на 0,15%, до 1155,88 пункта. При этом курс доллара вечером во вторник увеличился почти на 30 копеек, курс евро — на 32 копейки.

Основные американские фондовые индексы накануне потеряли до 3,8% на фоне неопределенности в торговых отношениях США и Китая. Кроме того, доходность двухлетних гособлигаций страны США впервые с 2007 оказалась выше доходности пятилетних долговых бумаг. Это может свидетельствовать о приближении экономической рецессии.

В среду торги на биржах США проводиться не будут из-за национального траура в связи со смертью 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего. Азиатские биржи снижаются по основным индексам в пределах 1,5% вслед за американскими торговыми площадками. При этом рынок Японии поддержали хорошие корпоративные новости региона. Европейские индексы накануне понизились на 0,4-0,7%.

Мировые цены на нефть с утра в среду падают в среднем почти на 2% после выхода еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране увеличились за неделю на 5,4 млн баррелей, что оказалось больше прогнозов.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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