Сигналы от ОПЕК противоречивы

Во вторник цены на нефть не смогли продолжить восстановление, которое так бодро котировки демонстрировали в начале торговой недели. На настроениях игроков сказывается повышенная неопределенность в преддверии заседания ОПЕК, а также нестабильность настроений на мировых финансовых рынках в целом. Коснувшись в моменте уровня 63,55, Brent закрылась более чем на 200 пунктов ниже максимума. В среду на утренних торгах цены сохраняют медвежий уклон, угрожая отметке 61.

На рынке сейчас слишком много противоречивых сигналов от производителей ОПЕК. Одни считают необходимым сбалансировать рынок, другие говорят, что еще слишком рано ставить на сокращение добычи, да и мнения в масштабах потенциальных мер расходятся. Такая неопределенность внутри картеля и группы ОПЕК+ сказывается и на настроениях участников рынка, которые не знают, как себя вести перед судьбоносным саммитом и на всякий случай фиксируют прибыль на попытках роста, чтобы минимизировать риски.

Не добавляют оптимизма и сигналы из США. По данным API, вопреки прогнозам запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли еще почти на 5,5 млн баррелей. Причем увеличились запасы и нефтепродуктов. Если сегодняшний официальный отчет Минэнерго подтвердит очередной рост запасов, а не их сокращение, как предполагает консенсус-прогноз, давление на цены может только усилиться. Пока понижательные риски превалируют, в центре внимания остается уровень 60, представляющий собой важную область поддержки.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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