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06.12.2018

Арест гендиректора Huawei способствуют новой волне снижения спроса на рисковые активы

Новости об аресте гендиректора Huawei способствуют новой волне снижения спроса на рисковые активы. Глава китайской компании - Мэн Ванчжоу - была арестована в Канаде 1 декабря и в ближайшее время может быть экстрадирована в США. Агентство Bloomberg отмечает, что Мэн Ванчжоу подозревают в нарушении торговых санкций США в отношении Ирана. Посольство КНР в Канаде выразило протест в связи с задержанием, в компании Huawei заявили, что им «было предоставлено очень мало информации об обвинениях», и представители компании не знают о каких-либо нарушениях со стороны Мэн.
Данное событие участники рынка интерпретируют как возможность обострения отношений США и Китая, где под угрозой может оказаться заключенное на прошлых выходных «временное перемирие». Вся группа рисковых активов вновь оказывается под давлением – фьючерсы на американские индексы сегодня теряют 1,2-1,5% (фьючерс на индекс S&P 500 опустился в район 2650-2670 пунктов). При этом пока все же каких-либо серьезных поводов ожидать нарушения взятых на саммите договоренностей, скорее, нет. Тот факт, что арест Мэн Ванчжоу состоялся еще 1 декабря, говорит о том, что, вероятно, на момент саммита G-20 стороны уже имели представление о ситуации. Текущая риторика официальных органов по вопросу торгового соглашения также пока направлена в поддержку рынкам – сегодня на сайте МИДа Китая появился стэйтмент, в котором отмечается потребность в сотрудничестве между КНР и США и говорится об установлении взаимовыгодных целей. Безусловно, арест главы одной из крупнейших компаний не улучшает сантимент на рынках, но говорить о том, спрос на риск пропал на продолжительное время сейчас вряд ли рационально.
Российский фондовый рынок вчера, несмотря на умеренно-негативное начало дня, закрыл торги в символическом плюсе – индекс Мосбиржи вернулся к локальным максимумам вблизи 2450 пунктов. Последние два рабочих дня текущей недели будут интересны заседанием «ОПЕК+», в ожидании итогов которых ожидаем консолидации рынка примерно вблизи вчерашних значений. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется.




Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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