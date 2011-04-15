Инвесторы опасаются рецессии на мировых рынках

Рынок акций РФ закончил торги в среду в «красной» зоне на волне роста опасений инвесторов, что замедление мирового экономического роста продолжится и торговое перемирие между США и КНР его не остановит.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-0,83%) и потребительского (-0,73%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,10% и закрылся на отметке 2440.83 пункта. Индекс РТС упал на 0,47% и остановился на уровне 1150.48 пункта на волне небольшого повышения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, но в целом продолжали консолидироваться в ожидании итогов ОПЕК+, на которой будет обсуждаться вопрос снижения объемов добычи для стабилизации цен, а затем повышения. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,87%, до 62,62 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,00%, до 53,78 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии немного вырос на неактивных торгах из-за нерабочего дня в США, а также в ожидании встречи ОПЕК+ в четверг. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии потеряла 0,03%, до 66,81 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0,08%, до 75,73 рубля за один евро.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.