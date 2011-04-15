Рынок акций РФ будет падать на дешевеющей нефти и распродажах на биржах Азии

Российский рынок акций на открытии торговой сессии четверга может показать достаточно существенное падение индексов на фоне снижения цен на нефть и негатива на азиатских рынках.

Накануне российский рынок закрылся разнонаправленно, но от просадки его удерживали растущие цены на нефть, которые поднялись к отметке $63 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос 0,09% - до 2445,55 пункта, индекс РТС снизился на 0,25%, до 1153 пункта. Курс доллара вечером в среду снижался более чем на 20 копеек, курс евро — почти на 30 копеек.

Основные биржи Европы закрыли торговую сессию снижением в пределах 1,5%, при этом наибольшее падение показывал британский индекс FTSE на фоне неопределенности по поводу голосования по Brexit на следующей неделе. 11 декабря британский парламент проголосует по соглашению с ЕС о выходе из Евросоюза. Если парламент не одобрит соглашение, не исключен вариант, что Великобритании придется покинуть Евросоюз безо всяких договоренностей.

На биржах США торги в среду не проводились в связи с национальным трауром по поводу смерти бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего. Азиатские индексы в четверг снижаются в среднем на 2% на фоне сомнений инвесторов по поводу существенного прогресса в торговых отношениях между Китаем и США.

Мировые цены на нефть корректируются вниз и находятся у отметки в $61 за баррель марки Brent после того, как накануне они несколько прибавили на фоне сообщений о рекомендациях министерского мониторингового комитета для участников ОПЕК+ снизить объемы добычи топлива.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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