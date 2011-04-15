Рынок акций откроется в минусе и будет ждать новостей из ОПЕК

Вчера американский рынок акций не торговался по случаю похорон экс-президента США Дж.Буша-старшего. И у инвесторов было время подумать над причинами позавчерашнего падения более чем на 3%. Похоже, что размышления оказались в пользу дальнейших распродаж: сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в глубоком минусе. На 70 центов подешевела и нефть.

Это говорит о том, что российский рынок акций, вновь закрывшийся вчера на сопротивлении 2445 пунктов по Индексу Мосбиржи, откроется с гэпом в 0,5-0,7% вниз. Но российский рынок сейчас выглядит очень сильно, просадки быстро выкупаются. Поэтому при улучшении внешнего фона длинные позиции нужно наращивать. В частности, сегодня могут быть хорошие цены для покупки «Лукойла» с целью 5500 руб.

Ожидаем, что в перспективе лучше рынка будет и «Газпром», целью движения акций которого является отметка 170 руб.

Однако очень многое для российских бумаг будет зависеть от решения ОПЕК. Пока картель обсуждает вариант снижения добычи на 1,3 млн баррелей в день. Но для этого нужно уговорить Россию снизить добычу как минимум вдвое по сравнению со 130-140 тыс баррелями в день, на что мы уже готовы пойти.

Пока очень сложно прогнозировать финальное решение нефтяников. При позитивном исходе нефть уйдет выше 65 долларов, а если договорится не удастся, то первой целью падения станет отметка 57 долларов за баррель.

Доллар пока относительно стабилен к мировым валютам, но на открытии рынка Мосбиржи рубль поддастся общему негативу и двинется к верхней границе коридора 66-67 руб за доллар. В котором российская валюта торгуется последние дни.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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