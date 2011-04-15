Внешний фон на начало торгового дня умеренно негативный. Пауза в американских торгах не дала развернуться вверх другим площадкам. В Азии продажи активнее вчерашних, по американским десятилеткам рекордное ралли привело доходность на уровни ниже 2.88%. Если смотреть на месячный график S&P 500, сложно не заметить завершение пятиволновой формации роста, нынешнюю консолидацию как возможный вариант фигуры алмаз и сильные медвежьи дивергенции по RSI. Фундаментальные аргументы, такие как динамика ставок и спрэды внутри долларовой кривой и между долларом и евро также говорят в пользу весьма вероятной сильной рыночной коррекции, но с лагом в год-полтора. Таким образом, об агрессивных покупках с плечом лучше забыть. Фьючерсы с утра на американские индексы снижаются.

Нефть сделала мощный рывок вверх на опровергнутых позднее слухах о крупном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Собственно встреча министров состоится в Вене сегодня, интрига сохраняется и похоже, что Россия не спешит соглашаться на радикальное решение - рост цен может легко транслироваться и на внутренний рынок нефтепродуктов, особенно с учётом повышенных политических (и не только) рисков усиления давления на рубль.

В остальных сегментах сырьевого рынка больших изменений нет, но продажи доминируют, в том числе и в драгметаллах.

Среди макростатистики сегодня можно отметить данные по экспорту и импорту и торговому балансу США, а также с рынка труда страны.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







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