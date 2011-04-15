ОПЕК+ может разочаровать рынок нефти

Рынок нефти продолжает метаться в неопределенности перед судьбоносным решением картеля и его союзников о возможном сокращении добычи. Котировки довольно чутко реагируют на различного рода спекуляции и слухи, оставаясь в режиме повышенной волатильности.

Накануне, после того как первоначальные попытки закрепиться над уровнем 63 не увенчались успехом, Brent пошла на юг и на закрытии оказалась под отметкой 62, в символическом плюсе. В четверг с утра цены тестируют уровень 61, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения.

Информация о том, что комитет ОПЕК+ порекомендовал сокращение производства нефти на 1 млн баррелей и договорился о новых мерах, была быстро опровергнута, и рынки даже не успели ее переварить.

Но боле серьезный удар по ожиданиям игроков нанесли сегодняшние заявления министра нефти Ирана Бижана Зангане, который четко дал понять, что его страну устраивают цены в диапазоне от 60 до 70 долларов, и Тегеран не станет участвовать в сделке, пока с него не будут сняты «незаконные санкции». И хотя такой настрой Ирана не сильно удивил рынки, эта позиция повышает риск того, что другие экспортеры тоже могут выразить нежелание ограничивать добычу.

Другими словами, неопределенность в сырьевом сегменте остается высокой, и пока сложно прогнозировать, где цены на нефть завершат текущую неделю. Но риск того, что ОПЕК+ может разочаровать инвесторов определенно присутствует. К примеру, даже если договоренность будет достигнута, объемов может оказаться недостаточно, чтобы развеять опасения рынка.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.